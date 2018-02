Pub

Marca registou um dos priores trimestres de que há memória. Para este ano está previsto o encerramento de 170 lojas e a abertura de 390 novos espaços.

Em finais de dezembro último, a H&M era notícia nos meios internacionais por estar à beira do pior Natal de sempre. As previsões confirmaram-se: a marca registou uma queda de 34% das receitas no último trimestre de 2017.

