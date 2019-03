Novo Banco já pediu metade do valor que pode usar do Fundo de Resolução

O Novo Banco vai voltar a pedir capital ao Fundo de Resolução. A instituição liderada por António Ramalho teve um prejuízo de 1,4 mil milhões em 2018 e vai solicitar 1,15 mil milhões ao abrigo do mecanismo de capital contingente, um compromisso assumido com a Lone Star na altura da venda do banco. O acordo prevê que o Novo Banco possa pedir até um máximo de 3,89 mil milhões durante oito anos para fazer face à perda com um conjunto delimitado de ativos que ficam protegidos.

