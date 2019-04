NOS estreia Guerra dos Tronos no cinema. Oferece viagens aos locais de filmagens

A NOS e o canal SyFy vão transmitir a estreia da oitava temporada de Guerra dos Tronos no cinema na próxima segunda-feira 15 de abril. Quinhentos lugares estão disponíveis para assistir a estreia do primeiro episódio da última temporada da saga de George R. R. Martin nos cinemas NOS do Centro Comercial Colombo e no Norteshopping.

