Nintendo Portugal cresceu 130% com salto de vendas da Switch

A consola híbrida da Nintendo já tinha dado nas vistas quando foi lançada, mas as vendas deram um salto ainda maior depois do verão de 2018. Em Portugal, já foram vendidas mais de 65 mil consolas Switch, quase o triplo do que tinha sido vendido por esta altura no ano passado. O modelo é o de mais rápido crescimento de sempre a seguir à Wii e o ritmo acelerou vários meses depois do lançamento, com as vendas do hardware a subirem 57% de 2018 para 2019 e a impulsionarem o segmento de software, que disparou 102%.

