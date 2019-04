My City: Quando os sinais de trânsito ficam mais inteligentes

Os sinais de trânsito estão a dar mais informações aos cidadãos graças à My City. Esta spin-off da empresa ExtraDireccional nasceu em julho de 2018 e aplicou uns pequenos dispositivos bluetooth (beacons) nos sinais de trânsito, que estão em contacto com uma aplicação móvel. Esta appfornece várias informações úteis aos utilizadores nas cidades de Braga, Albufeira e Setúbal, graças a parcerias com os três municípios.

