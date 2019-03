Esta semana foram entregues as Medalhas de Honra para as Mulheres na Ciência, uma iniciativa que distingue todos os anos quatros jovens cientistas, em Portugal, com projetos relevantes no domínio das Ciências, Engenharias e Tecnologias. O objetivo desta iniciativa é motivar a entrada de mais mulheres no mundo das ciências e promover uma política de igualdade de oportunidades e mérito.

