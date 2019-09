Metalurgia a caminho de novo máximo histórico

As ameaças de abrandamento das principais economias europeias não se fazem sentir junto das empresas de metalurgia e metalomecânica. Pelo contrário. A indústria portuguesa fechou o primeiro semestre com as exportações a crescerem 6,6% para um total de 10,2 mil milhões de euros, sendo que a Alemanha foi o mercado com o maior reforço absoluto, seguido da Espanha e da Itália. Aliás, as vendas para a União Europeia subiram 8,4%, para um total de 8,5 mil milhões de euros. Foi nos mercados extracomunitários, e em especial na China e nos EUA, que o sector foi mais penalizado. Efeitos da guerra comercial declarada pelos Estados Unidos à China.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia