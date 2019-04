Na investigação levada a cabo pelo professor Adelino Torres, da qual publicou as conclusões no livro Vozes do Sul, com elas anunciava o desenvolvimento de um pensamento africano que procurava responder aos novos tempos, depois do desmoronar dos impérios coloniais ocidentais. Trata-se daquilo que o historiador Amzat Boukari-Yabara chama agora "a sombra de uma Primavera Africana" (2019), salientando a preocupação com o tema da "soberania africana: atacando a hegemonia ocidental, retomado o discurso de uma África tradicional ou desocidentalizada, os apelos populistas denunciam as políticas imperialistas que, em nome de um pretendido universalismo, acabam por dividir pela força em vez de reunir pelo diálogo".