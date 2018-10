Vêm aí benefícios para quem escolher estudar no Interior

Vêm aí os Planos de Poupança Florestal com bónus no IRS

Quem realizar investimentos no interior do país vai ter mais benefícios fiscais. Ao que o DN/Dinheiro Vivo apurou, está em causa uma majoração de 20% à dedução máxima prevista.

Recorde-se que, neste verão, o governo já anunciara a criação de um fundo de apoio a investimento no Interior, no valor de 1700 milhões de euros, no âmbito do Portugal 2020. Também no final do ano letivo, decidiu-se reduzir vagas nas Universidades de Lisboa e Porto para incentivar os estudantes a escolher outras instituições, fora dos grandes centros.

Agora, e depois de essas medidas não terem tido grande resultado -- no final da primeira fase, quase todas as 5 mil vagas que sobravam estavam no Interior -- o governo vai mais longe.

No Orçamento que chega à Assembleia na segunda-feira, há mais medidas previstas com o objetivo de revitalizar o interior do país. Entre elas, os estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino situadas em regiões do interior do país também terão mais benefícios.

Está em causa uma majoração de 10% ao valor suportado pelas famílias com as despesas de educação. Sendo que a dedução à coleta do IRS terá como limite o valor de 600 euros durante três anos.

Ana Sanlez é jornalista do Dinheiro Vivo