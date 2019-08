Ikea reduz preços de quase 200 produtos

A Ikea vai investir 6 milhões de euros no próximo ano fiscal para reduzir os preços de entre 130 até 185 produtos, anunciou Michaela Quinlan, diretora comercial da cadeia sueca no mercado nacional, num encontro com jornalistas. Cadeia quer ter rede de 14 pontos de recolha até final do ano.

"Os artigos são os que as pessoas mais gostam e pesquisam no site", justifica a responsável comercial. No ano passado, o site da cadeia sueca teve 30 milhões de visitas, sendo que este ano deverá atingir os 33 milhões.

A cadeia sueca também está a expandir a rede de pontos de recolha pelo país, visando reduzir em 33% os custos de entrega dos produtos para os consumidores em tudo o país. Neste momento, Viana do Castelo e Loures são os dois pontos de recolha já existentes, mas em setembro irão surgir novos pontos em Vila Real, Castelo Branco e Palmela. "O objetivo é termos 14 pontos de recolha até ao final do ano", diz a responsável comercial da cadeia em Portugal.

A redução de preços visa cumprir a promessa da companhia de "design democrático". Ou seja, garantindo que "o salário e a dimensão da carteira no final do mês não é impeditivo de uma casa bonita", diz Helena Gouveia, diretora de marketing da Ikea Portugal.

Em loja e no website a cadeia tem proposta para ambientes com investimentos de 350 euros e na loja de Loures recriaram um apartamento até 3 mil euros.

Segmentos, com orçamentos limitados, que estão entre os 11 perfis que a cadeia determinou terem maior potencial de crescimento.

A campanha que vai estar na rua com criatividade da The Hotel da visibilidade a essa mensagem. Com presença em televisão (6 semanas), outdoor, rádio, cinema e digital, a campanha também recorre a 50 influenciadores e figuras públicas, como Filomena Cautela ou Isabel Silva. O valor do investimento não foi revelado.

Ana Marcela é jornalista do Dinheiro Vivo