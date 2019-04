Huawei fora do 5G custa 8 mil milhões (pressão americana continua)

O lobby dos EUA contra o uso de produtos da Huawei nas redes 5G britânicas continua a aumentar, já que o país liderado por Donald Trump quer convencer autoridades e operadores do Reino Unido a banir do país a empresa chinesa (à semelhança do que já foi feito nos EUA). Esta terça-feira, a embaixada dos EUA em Londres recebe várias pessoas relevantes das empresas de telecomunicações que operam no Reino Unido (mas não só) para continuar a pressão assumida contra a Huawei – algo que já vimos acontecer em Portugal.

