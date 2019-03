Grupo PSA estuda parceria com a Fiat para construção de carros na Europa

Foi anunciada nesta semana a criação de um novo serviço da Autoridade Tributária (AT), que privilegia o diálogo na relação com os contribuintes. Os seus princípios orientadores, para além da promoção da literacia fiscal, são a prevenção do litígio e a substituição do contencioso pelo consenso. Ser contribuinte tem uma carga cultural e social a que ninguém é alheio. É uma das valências da cidadania e também a expressão da confiança dos cidadãos no Estado e nos serviços que este lhes proporciona. No entanto, tal como a sociedade se tornou mais complexa, a compreensão do procedimento tributário também se tornou mais exigente para o cidadão. É certo que a comunicação entre os contribuintes e a AT é cada vez mais ágil, em virtude da digitalização e da informatização. Mesmo assim, para alguns, e sobretudo para os mais afastados das novas tecnologias, fiscal pode ser ainda sinónimo de procedimentos complicados e de inquietude.