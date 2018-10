Após mais de 12 horas de reunião, governo aprovou o orçamento do Estado

O governo esteve este sábado reunido em conselho de ministros extraordinário para aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

Ao fim de mais de 12 horas de reunião, o executivo finalizou a proposta de orçamento. O documento será entregue no Parlamento na próxima segunda-feira.

Num curto comunicado, divulgado no portal do Governo, pelas 22.17, lê-se que "o Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019, o relatório que o acompanha, as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental".

Entre as propostas incluídas no orçamento conta-se a possibilidade de reformas antecipadas sem penalização para quem tenha 63 anos e 40 de contribuições, mexidas no IRS com a promessa de maiores reembolsos e aumentos em impostos como do tabaco ou sobre o consumo.

Leia aqui o que já é conhecido da proposta