Pub

Grupo reforçou a liderança nos meios digitais e prevê novos projetos para 2018, com o foco direcionado para o vídeo.

Depois da reestruturação, seguiu-se o turnaround e, agora, a confirmação dos resultados: 2017 foi para o Global Media Group (GMG) "um ano de consolidação dos projetos já existente, de consolidação da liderança no digital e foi um ano em que continuámos a reforçar a oferta do Global Media". As palavras são de Victor Ribeiro, CEO do grupo detentor de títulos como o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, TSF, entre outros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia