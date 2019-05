Finantia vai distribuir dividendo de 13 cêntimos por ação

O Banco Finantia, que encerrou 2018 com um resultado líquido consolidado de 38,6 milhões, vai distribuir dividendos de 13 cêntimos por ação. O valor foi aprovado esta sexta-feira pelos acionistas, em assembleia-geral da instituição, que aprovou, ainda, o relatório e contas do exercício de 2018, um novo modelo de governance para o banco, com a substituição do conselho fiscal por uma comissão de auditoria, e os órgãos sociais para o triénio 2019-2021.

