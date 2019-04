Famílias com filhos pagam hoje menos seis euros por mês no gás do que há 10 anos

Corria o ano de 2008, quando a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) passou a fixar tarifas de venda a clientes finais de gás natural. Há 10 anos, e de acordo com o próprio regulador, um casal sem filhos pagava por mês uma fatura de gás no máximo de 15,01 euros, enquanto um agregado com dois filhos tinha de suportar um valor de 27,40 euros. Uma década depois, garante que os portugueses estão a pagar menos: uma poupança de quase quatro euros no primeiro caso (11,77 euros), e de cerca de seis euros no segundo (21,92 euros). As famílias com filhos são as mais beneficiadas.

