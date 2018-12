Estivadores de Setúbal recebem apoio dos colegas na Alemanha

A Federação Internacional de Trabalhadores de Transporte (FITT) exerceu a sua influência junto dos trabalhadores da Autoterminal e da Volkswagen naquela cidade alemã, para onde a Autoeuropa enviou mais de dois mil veículos em embarcados em Setúbal, para que se mobilizassem no apoio aos estivadores portugueses.

Coincidindo como início das operações do navio Paglia no porto de Emden, que transportou os veículos da Autoeuropa, os conselhos dos trabalhadores das duas empresas alemãs apelaram a uma assembleia geral com o objetivo de influenciar a resolução do conflito laborar que envolve os trabalhadores do porto de Setúbal.

Recorde-se que o embarque dos dois mil veículos no Porto de Setúbal foi feito com recurso a trabalhadores externos e cuja participação foi contestada pelos estivadores habituais do porto.

A FITT considera que os estivadores do porto de Setúbal "travam corajosamente uma luta legítima para terminar com o uso do trabalho precário no porto" e refere que "nos últimos 20 anos, a maioria dos estivadores que trabalham no terminal não beneficiaram de um contrato de trabalho permanente", replicando as queixas que os estivadores têm vindo a partilhar com a imprensa (trabalho à jorna, ausência de proteção social na doença).