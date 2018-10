Os bancos com menos reclamações em Portugal no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2018, o Banco de Portugal (BdP) recebeu 7.545 reclamações de clientes bancários no âmbito das suas competências de supervisão comportamental. As reclamações diminuíram nas contas de depósito à ordem mas aumentaram no crédito aos consumidores e no crédito hipotecário. No entanto, as contas de depósito continuam a ser a matéria mais reclamada (32,2%).

