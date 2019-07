Estes são os 10 mais ricos de Portugal - e Ronaldo não é um deles

Quem são as mulheres mais ricas do mundo?

Há mais milionários em Portugal mas com menos peso na economia nacional. A conclusão é da revista Forbes Portugal, que contabilizou 50 pessoas com fortunas líquidas acima dos 190 milhões de euros, mais cinco do que em 2018. Nos 10 primeiros lugares, destaque para a entrada de Dionísio Pestana e de Luís Amaral, a subida de José Neves e a saída das famílias Queiroz Pereira, Mello e Violas.

A lista dos mais ricos de Portugal continua a ser liderada por Fernanda Amorim, que tem uma fortuna acumulada de 4,173 mil milhões de euros, menos 7,2% face a 2018. Em segundo, surge Alexandre Soares dos Santos, cuja riqueza cresceu 3,5%, para 3,554 mil milhões de euros. Vítor da Silva Ribeiro e família, os donos da Alves Ribeiro, conservaram a terceira posição, apesar de a fortuna acumulada ter caído quase 15%, para 1,192 mil milhões de euros.

1. Maria Fernanda Amorim Família Amorim volta a liderar lista dos mais ricos de Portugal. Fortuna acumulada vale 4173 milhões de euros;

2. Alexandre Soares dos Santo3. Vítor da Silva Ribeiro Dono da Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter tem património avaliado em 1192 milhões de euros.s Antigo gestor conta com uma riqueza acumulada de 3554 milhões de euros;

4. José Neves Entrada em bolsa da Farfetch permite que fundador da plataforma de moda de luxo possua fortuna avaliada em 1010 milhões de euros;

5. Dionísio Pestana Património do fundador do grupo hoteleiro vale 681 milhões de euros;

6. Maria Isabel Martins dos Santos Membro da família Soares dos Santos tem fortuna avaliada em 574 milhões de euros;

7. Fernando Figueiredo dos Santos Membro da família Soares dos Santos tem património avaliado em 529 milhões de euros;

8. Luís Amaral Líder do grupo Eurocash e da Stock Spirits tem riqueza acumulada de 527 milhões de euros;

9. Luis Vicente, Dono do grupo Luís Vicente, do setor das frutas e legumes, e da Refriango, tem uma fortuna avaliada em 525 milhões de euros;

10. Luís Portela Luís Portela, presidente da Bial, e respetiva família, contam com uma fortuna de 502 milhões de euros.

Entre os 50 milionários portugueses, há 36 homens e 14 mulheres. Quase dois terços ficaram nesta condição através da herança; apenas 18 criaram e acumularam riqueza a partir do zero. A revista apenas indicou todos os nomes colocados no top-10. Mas fora dos 10 mais ricos há alguns nomes em destaque:Cristiano Ronaldo tem um património avaliado em 439 milhões de euros; Mário Ferreira, o líder da Douro Azul, tem uma fortuna avaliada em 354 milhões de euros, depois da venda de 40% da holding Mystic Invest, que gere o negócio dos cruzeiros.

Nota também para Paulo Rosado, líder da Outsystems, que acumula uma fortuna acima dos 300 milhões de euros; Manuela Medeiros, fundadora e líder da Parfois, com uma fortuna de 290 milhões de euros; o agente desportivo Jorge Mendes, através da Gestifute e de vários investimentos imobiliários, acumula uma fortuna de 263 milhões de euros.