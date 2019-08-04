Estas notas de escudo valem mais de 3 mil euros. Veja se tem alguma
Todos os anos é publicado um anuário com os valores de várias moedas e notas de escudo, tornando possível descobrir se possui algum dos exemplares.
O euro entrou em circulação em 2002, ainda assim, são muitos os portugueses que ainda têm na sua posse moedas e notes de escudo. No final de 2018, o Banco de Portugal deu conta de que os cidadãos possuem notas de escudo de valor equivalente a 96,3 milhões de euros em notas não prescritas.
Dependendo da antiguidade e outras particularidades, algumas notas podem valer milhares de euros.
Todos os anos é publicado um anuário com os valores de várias moedas e notas de escudo, tornando assim possível descobrir se possui algum dos exemplares valiosos.
1. Nota de 1000PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1929. Valor comercial de 6.000€.
2. Nota de 1000PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1932. Valor comercial de 6.000€.
3. Nota de 50PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1925 (chapa 2). Valor comercial de 5.500€
4. Nota de 50PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1922. Valor comercial de 4500€.
5. Nota de 100PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada 1920 (chapa 2). Valor comercial de 4000€.
6. Nota de 100PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1922. Valor comercial de 4000€.
7. Nota de 100PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1926. Valor comercial de 4000€
8. Nota de 100PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1927. Valor comercial de 4000€.
9. Nota de 10PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1928. Valor comercial de 3500€.
10. Nota de 50PG5pdGYgdmVyc2lvbj0iLS8vSVBUQy8vRFREIE5JVEYgMy4yLy9FTiIgY2hhbmdlLmRhdGU9Ik9jdG9iZXIgMTAsIDIwMDMiIGNoYW5nZS50aW1lPSIxOTozMCIgY2xhc3M9IkFydGljbGVzIj48aGVhZD48dGl0bGU+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvdGl0bGU+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5IiBjb250ZW50PSJlc3Rhcy1ub3Rhcy1kZS1lc2N1ZG8tdmFsZW0tbWFpcy1kZS0zLW1pbC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTExODA3MzciIC8+PG1ldGEgbmFtZT0idXJsX2ZyaWVuZGx5X3NlY3Rpb24iIGNvbnRlbnQ9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9kaW5oZWlybyIgLz48bWV0YSBuYW1lPSJ0aW1lc3RhbXAiIGNvbnRlbnQ9IjIwMTktMDgtMDRUMjA6MTE6MzQiIC8+PGRvY2RhdGE+PGRvYy1pZD4xMTE4MDczNzwvZG9jLWlkPjxkYXRlLmlzc3VlPjIwMTktMDgtMDRUMjE6MTE6MDA8L2RhdGUuaXNzdWU+PGRhdGUucmVsZWFzZT4yMDE5LTA4LTA0VDIxOjA4OjAwPC9kYXRlLnJlbGVhc2U+PGRhdGUuZXhwaXJlPjIxMTktMDgtMDRUMjE6MDg6MDA8L2RhdGUuZXhwaXJlPjxkb2MuY29weXJpZ2h0IGhvbGRlcj0iIiAvPjxrZXktbGlzdD48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL21vZWRhIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9tb2VkYSIgLz48a2V5d29yZCBrZXk9Ii9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL2VzY3Vkb3MiIGZyaWVuZGx5X2tleT0iL25ld3NnZW4vZWRpY2FvL2RuL2VzY3Vkb3MiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9kaW5oZWlybyIgZnJpZW5kbHlfa2V5PSIvbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm8iIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpGZWVkIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ2ZlZWQiIC8+PGtleXdvcmQga2V5PSIvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9ORzpUd2l0dGVyIiBmcmllbmRseV9rZXk9Ii9uZXdzZ2VuL2VkaWNhby9kbi9uZ3R3aXR0ZXIiIC8+PC9rZXktbGlzdD48aWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJkaXNwbGF5LXBhdGgiPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9jbGFzc2lmaWVyPjwvaWRlbnRpZmllZC1jb250ZW50PjwvZG9jZGF0YT48cHViZGF0YSBleC1yZWY9IiI+PGVkaXRpb24uYXJlYT5EaW5oZWlybzwvZWRpdGlvbi5hcmVhPjxwb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPi9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvPC9wb3NpdGlvbi5zZWN0aW9uPjwvcHViZGF0YT48cmV2aXNpb24taGlzdG9yeSBub3JtPSIyMDE5LTA4LTA0VDIxOjExOjAwIiBuYW1lPSJIZWxlbmEgVGVjZWRlaXJvIiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48Ym9keS5oZWFkPjxoZWRsaW5lPjxobDE+PCFbQ0RBVEFbRXN0YXMgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvIHZhbGVtIG1haXMgZGUgMyBtaWwgZXVyb3MuIFZlamEgc2UgdGVtIGFsZ3VtYV1dPjwvaGwxPjxobDIgY2xhc3M9InByZS10aXRsZSI+PCFbQ0RBVEFbTW9lZGFdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJwb3N0LXRpdGxlIj48IVtDREFUQVtdXT48L2hsMj48aGwyIGNsYXNzPSJhbHQtdGl0bGUiPjwhW0NEQVRBW11dPjwvaGwyPjwvaGVkbGluZT48ZGF0ZWxpbmU+PC9kYXRlbGluZT48YnlsaW5lPjwhW0NEQVRBW0RpbmhlaXJvIFZpdm9dXT48L2J5bGluZT48YWJzdHJhY3Q+PCFbQ0RBVEFbVG9kb3Mgb3MgYW5vcyDDqSBwdWJsaWNhZG8gdW0gYW51w6FyaW8gY29tIG9zIHZhbG9yZXMgZGUgdsOhcmlhcyBtb2VkYXMgZSBub3RhcyBkZSBlc2N1ZG8sIHRvcm5hbmRvIHBvc3PDrXZlbCBkZXNjb2JyaXIgc2UgcG9zc3VpIGFsZ3VtIGRvcyBleGVtcGxhcmVzLl1dPjwvYWJzdHJhY3Q+PC9ib2R5LmhlYWQ+PGJvZHkuY29udGVudD48cD48IVtDREFUQVtPIGV1cm8gZW50cm91IGVtIGNpcmN1bGHDp8OjbyBlbSAyMDAyLCBhaW5kYSBhc3NpbSwgc8OjbyBtdWl0b3Mgb3MgcG9ydHVndWVzZXMgcXVlIGFpbmRhIHTDqm0gbmEgc3VhIHBvc3NlIG1vZWRhcyBlIG5vdGVzIGRlIGVzY3Vkby4gTm8gZmluYWwgZGUgMjAxOCwgbyBCYW5jbyBkZSBQb3J0dWdhbCBkZXUgY29udGEgZGUgcXVlIG9zIGNpZGFkw6NvcyBwb3NzdWVtIG5vdGFzIGRlIGVzY3VkbyBkZSB2YWxvciBlcXVpdmFsZW50ZSBhIDk2LDMgbWlsaMO1ZXMgZGUgZXVyb3MgZW0gbm90YXMgbsOjbyBwcmVzY3JpdGFzLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVtEZXBlbmRlbmRvIGRhIGFudGlndWlkYWRlIGUgb3V0cmFzIHBhcnRpY3VsYXJpZGFkZXMsIGFsZ3VtYXMgbm90YXMgcG9kZW0gdmFsZXIgbWlsaGFyZXMgZGUgZXVyb3MuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBW1RvZG9zIG9zIGFub3Mgw6kgcHVibGljYWRvIHVtIGFudcOhcmlvIGNvbSBvcyB2YWxvcmVzIGRlIHbDoXJpYXMgbW9lZGFzIGUgbm90YXMgZGUgZXNjdWRvLCB0b3JuYW5kbyBhc3NpbSBwb3Nzw612ZWwgZGVzY29icmlyIHNlIHBvc3N1aSBhbGd1bSBkb3MgZXhlbXBsYXJlcyB2YWxpb3Nvcy5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbMS4gTm90YSBkZSAxMDAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyOS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDYuMDAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsyLiBOb3RhIGRlIDEwMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTMyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNi4wMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzMuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI1IChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDUuNTAw4oKsXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzQuIE5vdGEgZGUgNTAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTIyLiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDUwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbNS4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSAxOTIwIChjaGFwYSAyKS4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzYuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyMi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqwuXV0+PC9wPjxwPjwhW0NEQVRBWzcuIE5vdGEgZGUgMTAwJDAwLCBkYXRhZGEgZGUgMTkyNi4gVmFsb3IgY29tZXJjaWFsIGRlIDQwMDDigqxdXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOC4gTm90YSBkZSAxMDAkMDAsIGRhdGFkYSBkZSAxOTI3LiBWYWxvciBjb21lcmNpYWwgZGUgNDAwMOKCrC5dXT48L3A+PHA+PCFbQ0RBVEFbOS4gTm90YSBkZSAxMCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjguIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzNTAw4oKsLl1dPjwvcD48cD48IVtDREFUQVsxMC4gTm90YSBkZSA1MCQwMCwgZGF0YWRhIGRlIDE5MjcuIFZhbG9yIGNvbWVyY2lhbCBkZSAzMDAw4oKsLl1dPjwvcD48bWVkaWEgY2xhc3M9Im9yaWdpbmFsIiBtZWRpYS10eXBlPSJpbWFnZSI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InBhcmFncmFwaCIgdmFsdWU9IjAiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImxpbmsiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJndWlkIiB2YWx1ZT0iODlmYTVjN2ItNGQyNi00MDdlLWI1MGMtZmRhZTIxYjQ3OTE4IiAvPjxtZWRpYS1yZWZlcmVuY2Ugc291cmNlPSJETi8yMDE5LzA4L25nLTg5ZmE1YzdiLTRkMjYtNDA3ZS1iNTBjLWZkYWUyMWI0NzkxOC5qcGciIG1pbWUtdHlwZT0iaW1hZ2UvanBlZyIgLz48bWVkaWEtY2FwdGlvbj48IVtDREFUQVtdXT48L21lZGlhLWNhcHRpb24+PG1lZGlhLXByb2R1Y2VyPjwhW0NEQVRBW1JlaW5hbGRvIFJvZHJpZ3VlcyAvIEdsb2JhbCBJbWFnZW5zXV0+PC9tZWRpYS1wcm9kdWNlcj48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0iYXV0aG9yIiBtZWRpYS10eXBlPSJvdGhlciI+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImlkIiB2YWx1ZT0iNTU0IiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJuYW1lIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ic2lnbmF0dXJlIiB2YWx1ZT0iRGluaGVpcm8gVml2byIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iYmlvZ3JhcGh5IiB2YWx1ZT0iIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJlbWFpbCIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iZmFjZWJvb2siIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9InR3aXR0ZXIiIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9Imdvb2dsZSIgdmFsdWU9IiIgLz48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0ibGlua2VkaW4iIHZhbHVlPSIiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9ImZsYWdzIiB2YWx1ZT0iQmFja29mZmljZSIgLz48L21lZGlhPjxtZWRpYSBjbGFzcz0icHJvcGVydHkiIG1lZGlhLXR5cGU9Im90aGVyIj48bWVkaWEtbWV0YWRhdGEgbmFtZT0iSWQiIHZhbHVlPSIxIiAvPjxtZWRpYS1tZXRhZGF0YSBuYW1lPSJOYW1lIiB2YWx1ZT0iY29tbWVudHMiIC8+PG1lZGlhLW1ldGFkYXRhIG5hbWU9IlZhbHVlIiB2YWx1ZT0idHJ1ZSIgLz48L21lZGlhPjwvYm9keS5jb250ZW50Pjxib2R5LmVuZD48dGFnbGluZT48YSBuYW1lPSJBcnRpZ28iIGlkPSIxMTAyOTYzNyIgcmVsPSJERUZBVUxUIj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0ibGV2ZWwiPjE8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InBvc2l0aW9uIj4xPC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsaW5rIj48IVtDREFUQVsvTmV3c0dlbi9FZGnDp8Ojby9ETi9EaW5oZWlyb11dPjwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0idXJsX2ZyaWVuZGx5Ij5oYS1tb2VkYXMtZGUtMS1jZW50aW1vLWEtdmFsZXItMjUwMC1ldXJvcy12ZWphLXNlLXRlbS1hbGd1bWEtMTEwMjk2Mzc8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMjBUMTI6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSAxIGPDqm50aW1vIGEgdmFsZXIgMjUwMCBldXJvcy4gVmVqYSBzZSB0ZW0gYWxndW1hXV0+PC9hPjxhIG5hbWU9IkFydGlnbyIgaWQ9IjExMDE0NDA4IiByZWw9IkRFRkFVTFQiPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJsZXZlbCI+MTwvY2xhc3NpZmllcj48Y2xhc3NpZmllciBjbGFzcz0icG9zaXRpb24iPjI8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImxpbmsiPjwhW0NEQVRBWy9OZXdzR2VuL0VkacOnw6NvL0ROL0RpbmhlaXJvXV0+PC9jbGFzc2lmaWVyPjxjbGFzc2lmaWVyIGNsYXNzPSJ1cmxfZnJpZW5kbHkiPmhhLW1vZWRhcy1kZS1kb2lzLWV1cm9zLWEtdmFsZXItbWFpcy1kZS0yMDAwLXRlbS1hbGd1bWEtZGVsYXMtMTEwMTQ0MDg8L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9InVybF9mcmllbmRseV9zZWN0aW9uIj4vbmV3c2dlbi9lZGljYW8vZG4vZGluaGVpcm88L2NsYXNzaWZpZXI+PGNsYXNzaWZpZXIgY2xhc3M9ImRhdGUuaXNzdWUiPjIwMTktMDYtMTZUMDk6NTM6MDA8L2NsYXNzaWZpZXI+PCFbQ0RBVEFbSMOhIG1vZWRhcyBkZSBkb2lzIGV1cm9zIGEgdmFsZXIgbWFpcyBkZSAyLjAwMC4gVGVtIGFsZ3VtYSBkZWxhcz9dXT48L2E+PC90YWdsaW5lPjwvYm9keS5lbmQ+PC9ib2R5Pjwvbml0Zj4=, datada de 1927. Valor comercial de 3000€.