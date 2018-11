Engenharia portuguesa apoia construção do maior telescópio do mundo

A empresa de engenharia portuguesa Quadrante será a responsável pelos projetos de arquitetura e pela estrutura do novo edifício de apoio à construção daquele que será o maior telescópio do mundo, projetado pelo European Southern Observatory (ESO). O telescópio, desginado Extremely Large Telescope (ETL) vai ficar estacionado no deserto do Paranal, a norte do Chile. O edifício projeto pela empresa portuguesa servirá para o tratamento e limpeza das lentes do novo telescópio.

"[Este projeto] é uma oportunidade de promovermos a engenharia portuguesa e de nos associarmos à vanguarda da investigação em astrofísica. A experiência do Grupo Quadrante é fundamental para a realização de projetos com esta envergadura, combinando a multidisciplinaridade com conhecimento, para criar valor na parceria que desenvolvemos com os nossos clientes", frisa Nuno Martins, administrador e responsável pela área de Industria e Energia do grupo Quadrante.

O observatório Extremely Large Telescope (ELT), é um dos dispositivos mais importantes da área da astronomia terrestre. Quando construído, vai permitir um avanço no conhecimento na astrofísica em áreas como o estudo detalhado de planetas extrasolares, os primeiros objetos do Universo, buracos negros supermassivos e a natureza e distribuição da matéria escura e energia escura, explica o portal oficial do Observatório Europeu.

Para além do desenvolvimento dos projetos de Engenharia, a empresa portuguesa foi também responsável pela coordenação e integração de todo o processo operacional, tendo os projetos de todas as especialidades sido desenvolvidas em BIM (Building Information Modeling). O modelo utilizado funcionará como suporte à preparação de obra pelo empreiteiro e também à futura operação do telescópio.

