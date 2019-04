EMEL acaba com contrato da Órbita e vai tomar conta das bicicletas partilhadas

A EMEL, a empresa municipal de mobilidade de Lisboa, rescindiu o contrato com a Órbita para a gestão do sistema de bicicletas partilhadas Gira. A empresa liderada por Luís Natal Marques sustenta, em comunicado de imprensa, que se registaram “sucessivos incumprimentos contratuais” por parte da fabricante de bicicletas de Águeda. Ao mesmo tempo, a EMEL anunciou que será lançado o concurso público para implementar a segunda fase de expansão da rede. Até lá, a empresa garante que vai assegurar a manutenção do sistema.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia