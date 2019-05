easyJet: “Os militares têm de libertar espaço aéreo em Lisboa”

Há dois verões que a easyJet não consegue negociar mais slots no aeroporto de Lisboa. Fazem-se “as acrobacias possíveis” para continuar a aumentar a capacidade no principal ponto de chegada a Portugal mas, diz José Lopes, country manager da easyJet em Portugal, é preciso mais. “As boas notícias é que a ANA já obteve autorização para encerrar a pista secundária, e pode começar com as obras no aeroporto de Lisboa, mas é necessária uma melhoria do espaço aéreo superior. Os militares têm de libertar espaço”.

