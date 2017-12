Pub

O Governo regional investe 976 mil euros em oito minutos de fogo de artifício disparado de 37 postos

Dez navios de cruzeiros com cerca de 20 mil passageiros vão atracar no porto do Funchal para assistirem ao tradicional festival pirotécnico da Passagem do Ano, informou hoje a administração dos portos da Madeira (APRAM).

As escalas previstas para os dias 30 e 31 de dezembro compreendem 10 navios que escolheram a região para assistir ao espetáculo de fogo-de-artifício que todos os anos celebra a chegada do novo ano, no qual o Governo regional investe 976 mil euros em oito minutos de fogo disparado de 37 postos e que envolve 131.873 disparos.

"Cerca de 20 mil passageiros estarão nos dez navios que chegam entre os dias 30 e 31 de dezembro, sendo que este ano é o maior dos últimos dez anos", diz a APRAM.

A 30 de dezembro chega o Balmoral, chegando os restantes navios no dia 31, incluindo-se o AIDAvita, Mein Schiff 2, Ventura, Marella Dream, Queen Elisabeth, Columbus, Horizon, AIDAsol, AIDAprima.

Há navios que ficam fundeados no porto, enquanto outros ficam ao largo para assistir ao espetáculo.

Em 2017, o porto do Funchal recebe 290 escalas, menos quatro do que em 2016, e a ilha do Porto Santo recebe em 2017 quatro escalas, mais uma do que no ano anterior.

O número de passageiros ainda "estimado" em 2017 é de 540 mil, uma subida quando comparado com o ano de 2016, onde os números oficiais revelam que 522.475 passageiros passaram pelo porto do Funchal.