Depois da Huawei, Samsung tem um problema familiar de 7 mil milhões

Na era digital, a vida das marcas pode sofrer oscilações enormes em pouco tempo. A Huawei tem vindo a ganhar terreno no desejado campo de vendas de smartphones à líder Samsung – em Portugal a Huawei já roubou mesmo a liderança à rival sul-coreana. Há estimativas para que a Huawei seja mesmo a marca mais vendida no mundo já este ano. Agora, com os embargos dos EUA e das suas empresas, como a Google, o negócio da marca chinesa pode ser altamente prejudicado. Mas a Samsung também tem os seus próprios problemas.

