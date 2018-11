O seu a seu dono: o mote para esta crónica foi-me "oferecido" por Luísa Sobral, uma artista cujo crescimento, múltiplo, tenho a sorte de acompanhar a par e passo, a uma distância "prudente" (para ambos) mas com a atenção plenamente justificada pelos méritos acumulados. Falávamos, desta vez, das gerações e das mudanças de circunstância que - também - ajudam a caracterizá-las. O que me levou a mais uma viagem no tempo, direitinho à época em que, sobretudo no rock nacional (o tal que conseguiu escapar, por causa do talento e persistência dos músicos, ao destino de "galinha dos ovos de ouro", depois de um período em que passar à porta de um estúdio quase equivalia a um convite para gravar...), a rivalidade era parte integrante da roda de alimentos. Não se tratou, entenda-se, de um exclusivo nacional e basta recordar o que muitos viveram, cerrando fileiras em torno dos Beatles ou, por oposição, mergulhando na trincheira ao lado dos Rolling Stones. Ou, muitas luas mais tarde, como tantos se ocuparam a tomar partido pelos Blur contra os Oasis, ou vice-versa.