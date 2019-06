Concept car da UBI que vai competir em Londres: “É um carro como nunca tivemos”

UBIAN é o nome da mais recente versão do protótipo que a Universidade da Beira Interior (UBI) vai pôr a correr na Shell Eco-Marathon, entre os dias 3 e 5 de julho, nas pistas do Mercedes-Benz World, em Brooklands, arredores de Londres. Quase inteiramente construído de raiz na UBI, o bólide vai competir na categoria Urban Concept e, para os 14 elementos da UBICar Team, o desafio passa por recuperar, ou até mesmo superar, o 3º lugar do pódio conquistado em 2013 e, entretanto, perdido. Uma meta que está inteiramente ao alcance do novo protótipo, garantem os seus responsáveis, nomeadamente o professor Paulo Fael, que afirma: “É um carro como nunca tivemos”.

