CEO da SIBS: "Temos caixas multibanco a mais"

A presidente executiva da SIBS considera que "temos caixas multibanco a mais" e que a tendência de redução do número de ATM no país "irá manter-se e poderá ser acelerada", com a maior digitalização dos pagamentos.

Mas Madalena Cascais Tomé adiantou, em entrevista ao A Vida do Dinheiro , do Dinheiro Vivo/TSF, que, "apesar desta redução de caixas multibanco, Portugal continua a ser o segundo país na Europa com mais ATM per capita e o número de movimentos nas caixas multibanco não diminuiu".

Portugal perdeu 2.400 caixas multibanco desde 2011, ano em que chegou a troika ao país e este ano foram eliminadas 220 ATM, até ao final de setembro.

A gestora garantiu que é improvável que ocorram novas falhas na rede multibanco, como a que aconteceu em agosto, que foi "um caso excecional". "Foi um componente física, não foi uma componente lógica do sistema. Depois deste incidente, toda a componente física teve uma revisão integral, e portanto, não é expectável que volte a suceder", assegurou.

Madalena Cascais Tomé apontou que a SIBS vai prosseguir com a sua estratégia de internacionalização, podendo fazer novas de empresas aquisições no exterior. "Temos alvos adicionais mas a prioridade é crescermos nos mercados onde estamos presentes e estudar oportunidades de consolidação nesses mercados", afirmou.

Web Summit: Mais 500 mil operações com cartões estrangeiros

A presidente executiva da SIBS fez "um balanço muito positivo" da Web Summit, que decorreu em Lisboa na semana passada. E indicou que, entre os dias 3 e 7 de novembro se registaram no distrito de Lisboa mais 500 mil operações de compras e levantamentos com cartões estrangeiros na Rede Multibanco e ATM Express, face ao registado em igual período do ano passado.

"O número de utilização de cartões estrangeiros - que é um bom indicador dos estrangeiros que nos visitam nesta feira - cresceram 20% face à semana homóloga de 2017″, disse.

Valores que poderão sofrer ligeiras alterações já que não abrangem ainda as transações efetuadas no último dia do evento. Partilhe esta notícia.

