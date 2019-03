Centeno reconhece que economia vai crescer menos que o previsto

O ministro das Finanças admite que está mais otimista do que no início deste ano, mas o crescimento económico vai mesmo ser revisto em baixa. “O impacto que projetamos, até porque a economia está a comportar-se melhor do que no trimestre anterior, é uma atualização relativamente aceitável, idêntica àquela que fizemos no final do ano passado de duas décimas”, afirmou Mário Centeno, entrevistado esta terça-feira no Jornal da Noite da SIC. Ou seja, a previsão passa de 2,2% para 2%.

