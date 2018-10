Centeno garante que aumentos não vão ultrapassar 50 milhões

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu que os aumentos da função pública previstos no Orçamento do Estado de 2018 não vão ultrapassar os 50 milhões de euros.

"Não há margem visível, estamos a debater um adicional de 50 milhões de euros em cima dos 750 milhões de euros que já vão estar no Orçamento do Estado para despesas com pessoal", referiu em declarações ao Público.

Centeno disse que estão 800 milhões de euros em cima da mesa das negociações destinados a compromissos com a função pública. "É o compromisso que, neste momento, conseguimos assumir com os trabalhadores da Administração Pública. É um crescimento claramente acima de 3% na massa salarial, não há margem visível para ir mais longe", acrescentou.

Na mesma entrevista o ministro adiantou que estão a ser discutidas "diferentes estratégias" sobre a distribuição do montante sendo que estão três cenários a ser equacionados. Aumentos apenas para os trabalhadores que, após a atualização do salário mínimo, estão nos escalões entre 600 euros e 635 euros, o segundo cenário seria um aumento de 10 euros para todos trabalhadores com salários inferiores a 835 euros e, a última hipótese, assenta em abranger todos os funcionários públicos com um aumento mensal de cinco euros.

