Carro elétrico tem consumo seis vezes mais barato que a gasolina

Fazer uma viagem de 100 km (entre o Porto e Vila Real, por exemplo) num carro elétrico custa dois euros, enquanto a mesma distância percorrida com um motor a gasolina ronda os 12 euros, de acordo com a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE). A opção mais barata passa, assim, por ter um veículo elétrico com a bateria carregada na tomada de casa, com tarifa bi-horária e nas horas de vazio.

