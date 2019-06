Carlos Oliveira nomeado para Conselho Europeu da Inovação

No currículo de Carlos Oliveira estão já várias atividades: depois de se ter licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, formou uma empresa tecnológica – a MobiComp – que vendeu em 2009 à Microsoft, chegou à secretaria de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação no governo de Pedro Passos Coelho (onde esteve de 2011 a 2013) e depois tornou-se líder da InvestBraga, onde permaneceu até 2018 e atualmente ocupa o cargo de presidente executivo da Fundação José Neves (Farfetch). Mas não se fica por aqui.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia