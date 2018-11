Bruxelas quer fim dos combustíveis fósseis até 2050

A era dos combustíveis fósseis tem os dias contados na Europa. Pelo menos é com essa visão que a Comissão Europeia definiu uma nova meta para eliminar totalmente a emissão de gases com efeito de estufa até 2050. Para isso, terá que se colocar a tributação às empresas tecnológicas mais poluentes ao serviço das energias renováveis amigas do ambiente.

