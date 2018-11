A que brincam as meninas?

À porta da minha faculdade há um grupo de alunas endossando trajes negros, estão dispostas em círculo, à volta de outras miúdas que vestem camisolas amarelas. As de fora insultam as que estão dentro, ordenam-lhes que gritem, que se ajoelhem, ameaçam bater-lhes com duas colheres de pau gigantescas (mas não batem).