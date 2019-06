Bolt e Zomato chegam ao Algarve a tempo do verão

A região do Algarve ganhou dois reforços mesmo a tempo do verão. A plataforma de transportes Bolt (ex-Taxify) e a aplicação para reserva em bares e restaurantes Zomato chegaram esta semana ao sul do país, alargando a sua área de cobertura nacional – ambas as aplicações estão disponíveis nas regiões de Lisboa e do Porto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia