Foram muitas as vezes em que apresentei João Vasconcelos como o pai da startups em Portugal. Ele era isso mesmo: um pai para muitos empreendedores, que orientava, motivava, a quem abria os olhos, alertava para o que estava errado. Sem medos. Sempre com espírito crítico, com liberdade. A forma livre de falar e de pensar valeu-lhe muitos mais amigos, até de outras cores políticas, do que inimigos.