As coisas estranhas da operação “Ação sobre rodas”

De acordo com o JN, “a diretora-geral da Autoridade Tributária diz que desconhecia as operações stop realizadas no distrito do Porto com o intuito de cobrar dívidas sob ameaça de penhora do veículo. No entanto, o Plano de Atividades da Área da Justiça Tributária da Direção de Finanças do Porto, enviado anualmente para os serviços centrais da Autoridade Tributária, em Lisboa, refere o assunto de forma explícita.” Também de acordo com o JN, “o Governo cancelou a ‘Ação sobre rodas’, que tinha já ocorrido noutros cinco concelhos do distrito do Porto”, sendo que “o próprio ministro das Finanças quis desfazer equívocos e disse que a ‘decisão sobre esta medida foi tomada localmente’”. Ora, perante isto resta-nos perguntar: Afinal devemos confiar em quem?

