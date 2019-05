Aquecer sim, mas sem incendiar!

A economia está a aquecer e o investimento também, duas boas notícias para entrarmos com o pé direito no mês de junho. A economia portuguesa acelerou de 1,7% no último trimestre de 2018 para 1,8% no primeiro trimestre de 2019, segundo os novos dados do Instituto Nacional de Estatística. O investimento disparou quase 18% no trimestre de janeiro a março face a igual período do ano passado, a maior subida de que há registo (desde 1996, pelo menos). O investimento foi mesmo decisivo para suportar a atividade económica em geral, mas também o setor da construção merece destaque pelo impulso que deu para o crescimento.

