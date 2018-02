Pub

A Airbnb considera que a solução que já existe no mercado norte-americano e tem em conta as queixas dos vizinhos pode ser adaptada a Portugal

A solução já existe, já é aplicada em várias cidades norte-americanas e poderia ser usada em Portugal para acomodar as propostas de lei em discussão na Assembleia da República e que defendem a intervenção dos vizinhos na utilização de casas no alojamento local. Cabe agora ao governo (e aos partidos com assento parlamentar) decidir se querem adotá-la e transpô-la para cá.

