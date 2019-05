África precisa de 448.000 ME para cumprir Objetivos Desenvolvimento Sustentável

Nasceu José Manuel, na Madeira, gostava mais da rua do que da escola, partiu aos 18 anos para a África do Sul para contrariar o pai, e ali fez fortuna. Do miúdo que juntava selos e postais ao colecionador de arte, Joe apresenta-se como um self-made man que junta dívidas que diz não serem suas às comendas. Acabaram-se-lhe as vidas?