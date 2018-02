Pub

Falência do Aerogroup International põe em risco a manutenção da licença de calçado para a Europa.

A falência do americano Aerogroup International está a preocupar a MoveOn, empresa de calçado de Esmoriz, detentora da licença de produção e comercialização da Aerosoles na Europa, Índia e África do Sul. Uma licença válida, ainda, por 25 anos -foi negociada por três décadas -, mas que o Aerogroup pretende, agora, vender, livre de direitos, no âmbito do processo de liquidação da empresa.

