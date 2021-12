Ikea vai aumentar preços em 9% devido a problemas na cadeia de fornecimento

O Ikea vai aumentar os preços em média em 9% em 2022 devido a interrupções contínuas no fornecimento e transporte, disse a gigante sueca em comunicado.

O anúncio desta quinta-feira acontece num momento em que a escassez alimentada pela pandemia e os desafios do transporte marítimo aumentam a inflação e prejudicam as economias em todo o mundo, com os consumidores cada vez mais a sentir o impacto.

"Como muitas outras indústrias, a Ikea continua a enfrentar restrições significativas de transporte e matéria-prima, o que aumenta os custos, sem previsão para regresso à normalidade num futuro próximo", disse o Ingka Group, holding que possui 90 por cento das lojas da Ikea.

Esses custos mais altos, que estão a ser sentidos principalmente na América do Norte e na Europa, terão agora que ser passados aos clientes, acrescenta a nota.

"A média do aumento no Grupo Ingka é de cerca de 9% em termos globais, com variações nos países do Grupo Ingka, refletindo pressões inflacionárias localizadas, incluindo questões de ​​​​​​​mercadoria e cadeia de fornecimento", referiu o grupo.

De acordo com o grupo, o Inter Ikea Group absorveu custos no valor de 250 milhões de euros em 2021 devido a essas tensões logísticas, que foram exacerbadas pela recuperação da procura após a primeira fase da pandemia.

No mês passado, o Inter Ikea Group relatou uma queda de 17 por cento nos lucros anuais, atribuindo a queda a um aumento acentuado nos preços de transporte e matérias-primas.

Os preços do transporte de contentores estão em níveis recorde após a eclosão da pandemia, que interrompeu a logística marítima. Ao mesmo tempo, o Inter Ikea Group relatou vendas no valor de 25,6 mil milhões de euros, um aumento de 8% face ao ano anterior.

No entanto, o aumento global nos preços da energia, obstáculos na cadeia de fornecimento e o aumento da procura geraram uma inflação galopante.

Na zona do euro, a inflação atingiu 4,9% no espaço de um ano em novembro, um recorde desde a introdução da moeda única em 1999. Nos Estados Unidos, os preços aumentaram 6,8% no mês passado em comparação com novembro de 2020, atingindo o nível mais alto em 39 anos.