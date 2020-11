Governo quer atrair para Portugal fabrico de vacinas para a covid-19

O governo português está a promover as competências do país na área da indústria farmacêutica junto das multinacionais do setor para atrair para as fábricas nacionais a produção de vacinas contra o SARS-CoV-2.

Quem é o diz é o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em declarações ao semanário Expresso. "Desde março que, em articulação interministerial - Negócios Estrangeiros, Saúde e Economia e Transição Digital -, fazemos a divulgação das competências nacionais no setor da saúde para atrair mais investimento direto estrangeiro (IDE) e estimular as exportações", diz o governante.

Já há vacinas em fase de testes em seres humanos e "em breve, surgirá o início da produção em massa", sublinha o secretário de Estado. "A procura global ultrapassará em larga medida a capacidade de produção instalada, sendo provável o recurso à subcontratação, junto de outras empresas, de parte do processo de fabrico ou da sua totalidade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Portugal quer estar preparado para aproveitar essa oportunidade, e por isso a Autoridade do Medicamento e de Produtos de Saúde e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal estão a identificar os recursos do país que podem contribuir para esse esforço global.

Leia mais noticiário económico em Dinheiro Vivo