Goldman Sachs coloca português Tiago Paiva entre os 100 Empreendedores Mais Intrigantes

O banco de investimento norte-americano Goldman Sachs nomeou Tiago Paiva, líder da empresa unicórnio de ADN português de software na cloud para contact centers, como um dos cem empresários mais intrigantes de 2021.

A nomeação foi revelada este mês na Cimeira Builders + Innovators, em Healdsburg, no Estado da Califórnia. Em comunicado, a Talkdesk fez saber esta terça-feira que Tiago Paiva está há dez anos na empresa.

"Começou como um jovem engenheiro com um sonho e a determinação de mudar para sempre a experiência do cliente, colocando-o no centro de cada conversa e interação. Na altura, ainda vivendo em Portugal, desenvolveu o protótipo de uma solução de contact center baseada na cloud que era fácil de implementar, integrar e utilizar. A oportunidade de partilhar a sua solução surgiu de uma forma condizente com o início de uma empresa de tecnologia de ponta e disruptiva. Entrou num hackathon que acabou por ganhar e conseguiu algum financiamento inicial, mudou-se para a América, e nasceu a Talkdesk", lê-se.

