Fatura da Eletricidade. Medina defende "apoios melhor calibrados"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou, esta segunda-feira, em Bruxelas, que o Governo está a avaliar as medidas em relação à energia, admitindo vir a "calibrar" as ajudas, de forma mais seletiva, levantando "apoio transversal".

Medina defende que as circunstâncias atuais melhoraram em relação aos picos de preços atingidos "há seis ou sete meses". E, por essa razão, as decisões a tomar devem refletir a "nova realidade" dos mercados energéticos.

"A realidade hoje não é de preços de energia como aqueles que tínhamos há seis ou sete meses, é diferente para melhor", assinalou o ministro, considerando que "os preços estão mais baixos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fernando Medina considera que "o estado mais positivo" registado nos mercados de energia "aconselha a que os recursos públicos disponíveis sejam concentrados nas pessoas mais vulneráveis e menos em medidas de banda larga".

"Os apoios podem ser melhor calibrados, concentrando-os nos públicos mais vulneráveis e naqueles que mais necessitam e menos em medidas de âmbito transversal", defendeu.

Fernando Medina lembrou que "no início desta crise" os apoios tiveram um âmbito mais geral "para, no fundo, apoiar de forma mais forte toda a economia".

Alimentos

O ministro das Finanças não exclui a possibilidade de o Governo vir a adotar medidas em relação ao preço dos alimentos.

Questionado em Bruxelas sobre se o Governo está a estudar a fixação dos preços dos alimentos, como sugeriu a ministra da Agricultura, Medina diz que não quer acrescentar outros detalhes.

"Quando o Governo adotar medidas, vai torna-las públicas", afirmou, assegurando que não tem dados a acrescentar em relação ao que a colega da Agricultura disse.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admitiu, no domingo, que o Governo admite estudar "todas as medidas", para garantir "um preço justo" para os consumidores.

A ministra admitiu a criação de um "observatório de preços, indo buscar o modelo espanhol que está a funcionar, no sentido de salvaguardar que não há nenhum elo da cadeia que saia prejudicado".

"Iremos estudar todas as medidas de maneira a poder mitigar quebras que existiam em todas as fases da cadeia alimentar e garantir que o consumidor paga um preço justo", afirmou.