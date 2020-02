Facebook vai mudar e os testes em Portugal já começaram. Conheça as alterações

O Facebook está a permitir que os utilizadores testem uma versão beta do seu novo design, que será lançado ainda este ano. Vários utilizadores - inclusive em Portugal - já podem ativar a nova aparência fazendo login no Facebook e selecionando no ícone para ver mais opções, no canto superior direito, na designação "Ver Facebook Beta". Há alguns utilizadores que conseguem ativar a opção logo no feed de notícias.

Todos os ícones surgem maiores

Nas mudanças, que alguns consideram mais semelhante ao Twitter, a rede social tem um interface mais simples, facilitando a abertura de conversas no Messenger e adicionando ícones e botões (que aparecem agora maiores). É possível obter uma explicação rápida das alterações quando se ativa este novo design e há uma hipótese de voltar ao modo "clássico".

Há ainda uma novidade, com a inclusão mesmo na versão do Facebook em computador desktop, de um Modo Escuro, para ver todos os conteúdos com tons menos claros e menos intrusivos para os olhos. Em destaque também estão os Grupos no Facebook, já que essa é uma das grandes apostas da empresa de Mark Zuckerberg, que fez um anúncio de 10 milhões de dólares no Super Bowl para promover as suas comunidades dividas por grupos.

