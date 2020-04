Reunião do Eurogrupo termina com "aplausos" e 540 mil milhões

O acordo foi alcançado nas margens do encontro, durante várias horas de negociações lideradas pelo português Mário Centeno. Uma aproximação de alguns detalhes de última hora permitiu consertar posições para os ministros anunciarem um plano "ousado e ambicioso para proteger as nossas economias em resposta a esta ameaça comum", como pretendia Centeno.

O plano passa por um compromisso alcançado entre a Alemanha, Espanha, Itália e Países Baixos, que permitiu quebrar o impasse. O encontro a meio caminho permitiu que Itália deixe cair a exigência de que os empréstimos fossem realizados a troco de condição nenhuma. Por outro lado, o ministro holandês Wopke Hoekstra abre mão da intransigência em relação às condições associadas aos empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

O dinheiro deste mecanismo, criado no rescaldo da crise financeira de 2012, chegará a troco de condições mais suaves do que aquelas que Hoekstra vinha a exigir com um discurso muito criticas pelos países do sul. António Costa chegou mesmo a classificar como "repugnantes" as observações deste ministro holandês.

O Mecanismo Europeu de Estabilidade disponibilizaria 240 mil milhões de euros às economias mais expostas ao impacto da pandemia. Itália e Espanha aparecem na linha da frente. Mas qualquer outro país pode aceder aos empréstimos com baixíssimas taxas de juro propostas por este fundo.

A versão das conclusões que será tornada publica deixará implícita a ideia de que os países não concordam com a emissão de dívida comum que na realidade era uma das linhas vermelhas de alguns países nestas negociações, como os Países Baixos, a que se juntam a Áustria, a Finlândia, a Dinamarca e, sempre decisiva, a Alemanha.

O ministro holandês trouxe instruções do seu governo para "ver como os países de ajudados podem fortalecer a sua posição competitiva" quando se falasse de "solidariedade".

"Isso não tem que ser agora, mas o que eles podem fazer após esta crise (...) para que as suas economias se fortaleçam? E, um segundo ponto é que não somos a favor de emissão de dívida comum na Europa. Esses são dois pontos importantes nesta discussão. E assim todos os países tem os seus próprios desejos e, é claro, tenta alcançar os seus compromissos", afirmou o primeiro-ministro Holandês, Mark Ruth, pouco antes da reunião.

Para o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, o acordo alcançado constitui um conjunto de "três redes de segurança" para a Europa, "para proteger trabalhadores, empresas e as finanças dos países".

Na quinta reunião de crise no espaço de um mês, os ministros das finanças da União Europeia conseguiram fechar o acordo sobre um plano de resposta ao impacto económico da crise do coronavírus, depois das divergências entre norte e sul se terem acentuaram na reunião anterior.

Esta tarde, Centeno tinha dramatizado o discurso e apelado à unidade. "Estamos nisto juntos, todos em confinamento, com baixas a cada hora e sem fim à vista. Todos os dias somos lembrados de que este vírus é cego. Cego com as nossas bandeiras, sexo, cor ou classe social. Não há passageiros de primeira classe. Ou nadamos juntos, ou afundamo-nos juntos", alertou Mário Centeno, considerando que estamos perante "uma verdadeira emergência".

"Isto é global", enfatizou Centeno, numa mensagem emitida a partir de Lisboa, ainda antes do início aos trabalhos, que arrancaram com três horas de atraso, depois contactar por telefone, vários governos europeus, para tentar desbloquear o impasse.