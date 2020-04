Eurogrupo chega a acordo

Os ministros das Finanças da zona Euro, reunidos esta noite por videoconferência para discutir o pacote de apoio financeiro europeu para mitigar os efeitos económicos e financeiros provocados pela crise sanitária da pandemia do novo coronavírus, chegaram a um acordo sobre como esta ajuda será concretizada.

Segundo o porta-voz do Eurogrupo, num post mo Twitter, o momento foi marcado por um aplauso dos responsávis governamentais.

As primeiras informações disponíveis dão conta que foi rejeitada a ideia dos "coronabonds" -- a emissão de títulos de dívida soberana de responsabilidade conjunta de todos os países da união --, mas os estados-membros aceitaram que os diversos estados se endividem, através do mecanismo de estabilidade europeu, sem limites, para recuperar as suas economias.

(Em atualização)