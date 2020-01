EUA e China assinaram "fase um" do acordo comercial. Trump diz que é "histórico"

Trump ganha tempo até às eleições com acordo comercial parcial com a China

"Este é um acordo histórico" declarou o presidente norte-americano, na conferência de imprensa desta quarta-feira, em Washington, antes da assinatura do acordo com a China que alivia as tensões comerciais iniciadas há quase dois anos.

"Um importante passo para um comércio justo com a China", afirmou Donald Trump na conferência de imprensa, na Casa Branca, acompanhado pelo Vice-Presidente, pelo Secretário de Estado do Tesouro, pelo representante do Departamento do Comércio.

A China compromete-se a comprar cerca de 178 mil milhões de euros em exportações norte-americanas nos próximos dois anos. Deste bolo, 72 mil milhões de euros em produtos manufaturados, 47,6 mil milhões de euros em produtos e serviços energéticos e 30 mil milhões em produtos agrícolas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para assegurar o acordo das autoridades de Pequim, Washington também teve de ceder. Trump suspendeu uma nova vaga de tarifas em dezembro no valor de 145 mil milhões de euros e aceitou cortar pela metade a taxa de 15% sobre as importações no valor de 99 mil milhões de euros adicionais.

A "Fase um" é um "grande acordo e mais poderoso do que aquele que tínhamos iniciado. Vamos manter as tarifas e admito retirá-las quando terminarmos a "Fase dois'", anunciou Trump, não esperando uma terceira fase do acordo.

O número dois do executivo de Pequim leu uma carta enviada pelo primeiro-ministro Xi Jinping. "Os Estados Unidos devem tratar de forma justa as empresas chinesas, aumentando a confiança mútua entre as duas nações", escreveu Jinping na carta enviada a Donald Trump.

Na carta, lida na presença da administração norte-americana, o primeiro-ministro chinês disse "esperar que espera dos EUA apoio na colaboração académica, nos institutos de investigação e entre as empresas" dos dois países.

Leia o artigo completo no Dinheiro Vivo