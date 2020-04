Estado compra 15 milhões de publicidade institucional aos media

O Estado vai comprar antecipadamente 15 milhões de euros de publicidade institucional no âmbito da medida de emergência para mitigar o impacto da pandemia do Covid-19 no sector dos media, anunciou Graça Fonseca, ministra da Cultura, durante a conferência do Conselho de Ministros. O objetivo do Governo é começar já no mês de abril a distribuir as verbas.

Desde março que várias organizações representativas dos media têm vindo a pedir apoios para combater os efeitos da pandemia que gerou uma quebra acentuada nas receitas de publicidade e de vendas em banca.

O valor, refere Graça Franca, é "três vezes mais do que o previsto" pelo Governo para investir este ano em publicidade institucional. Deste montante, 25% será canalizado para os meios regionais, tal como previsto na Lei que gere a publicidade institucional.

Durante a próxima semana será iniciado o trabalho com as associações representantes do sector, bem com os grupos de media, para negociar a compra dos espaços publicitários que, o Governo, quer que comecem a ser distribuídos já no mês de abril. O objetivo é "chegar aos meios de comunicação o mais imediato possível" estes montantes. "Ainda não é o momento de falarmos de mais medidas".

Os 15 milhões serão usados na compra de publicidade institucional com campanhas de informação da Direção-Geral de Saúde, campanhas sociais e humanitárias (como contra a violência doméstica), literacia mediática ou de projetos culturais. Estão abrangidos meios de comunicação de imprensa, rádio, televisão com pendor de informação geral.

Distribuição "equitativa" pelos órgãos. "Não há uma candidatura, estamos a fazer uma adjudicação de espaço institucional", frisa Graça Fonseca. Distribuição será feita com base nos critérios já previstos na lei da publicidade institucional, não havendo um critério subjetivo.

(Em atualização)

* jornalista do Dinheiro Vivo, a sua marca de economia